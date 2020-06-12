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Газета "Кишиневские новости"

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Поздравьте тех, кто празднует именины 13 июня

Поздравьте тех, кто празднует именины 13 июня
12 июня
18:21 2020
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По Святцам 13 июня День Ангела у Бориса, Еремея, Кристины, Николая, Романа, Филиппа.

Деятельные и необыкновенно творческие именинники этого дня обязательно выполнят все планы, которые перед собой поставят. Все мечты непременно воплотят в жизнь – в этом их сущность, без этого они не представляют своего счастливого будущего. Романтики, ищущие приключений и мечтающие о путешествиях, никогда не станут офисным планктоном. Свою любознательность они распространяют на все сферы жизни – им интересно все. Новые знания дают море новых эмоций. А смелость и целеустремленность помогают именинникам этого дня решать задачки любой сложности. Бьющая ключом энергия поможет воплотить в жизнь все намеченное.

Поздравляем именинников!

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