Луна в Рыбах. Идеальное время для завершения начатых дел.

Луна… Таинственная и прекрасная! А главное – у каждого своя! Мечтатели и оптимисты, очарованные ее мягким светом, пытаются разгадать ее тайну. А реалисты – просто закрывают шторы, чтобы яркий диск Луны не мешал спать. В ком-то она будит романтические воспоминания, а кто-то, окутанный ее холодным светом, ощущает легкое беспокойство, а порой и тревогу… Присмотритесь к ней. Полюбите ее. И она обязательно позволит вам ощутить ее близость и ее тепло!

Что же готовит нам царица ночи 13 июня?

День сложный. На фоне убывающей Луны не стоит строить планы на будущее, разрабатывать новые проекты – это бесперспективно. Зато идеальное время для завершения начатых дел. Не перегружайте себя физически, а уделите время расслабляющим процедурам. День благоприятен для получения новых знаний. Саморазвитие поможет пережить все сложности этого дня. Его лучше провести в уединении или дома с семьей. Посещение шумных компаний оставьте на другой день. Никаких резких движений для перемен в жизни делать не стоит – ничего нового не построите, а налаженное можно безвозвратно испортить. В делах отдайте предпочтение чему-то приятному – возможно, у вас есть хобби. Посвятите этот день себе любимому!

Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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