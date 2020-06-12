Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена заразилась коронавирусом, результаты подтверждены лабораторным анализом. Об этом стало известно из Инстаграма самой Елены Зеленской.

На данный момент супруга президента Украины находится на амбулаторном лечении, в изоляции. По ее словам, никаких видимых признаков болезни замечено не было, ее самочувствие не ухудшилось. С начала введения карантинных мер в Украине первая леди придерживалась всех рекомендаций Минздрава и регулярно проходила тестирование на коронавирус.

Также прошедшие тестирование на Covid-19 президент Владимир Зеленский и дети получили отрицательные результаты. Елена призывает граждан Украины соблюдать правила карантина и быть бдительными, несмотря на послабления в изоляционной политике.

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