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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на 11 июня 6072 человека излечились

Хроника COVID-19 в Молдове: на 11 июня 6072 человека излечились
11 июня
22:46 2020
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На сегодняшний день в стране 6072 человека прошли лечение и 375 умерли от инфекции COVID-19. Всего подтверждено 1827 случаев заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи – 438, медсестры – 726, фармацевты – 20, дворники – 98, вспомогательный персонал – 545 человек. Состояние здоровья 339 инфицированных – тяжелое (в том числе 23 пациента подключены к аппаратам ИВЛ), 779 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

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