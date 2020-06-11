На сегодняшний день в стране 6072 человека прошли лечение и 375 умерли от инфекции COVID-19. Всего подтверждено 1827 случаев заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи – 438, медсестры – 726, фармацевты – 20, дворники – 98, вспомогательный персонал – 545 человек. Состояние здоровья 339 инфицированных – тяжелое (в том числе 23 пациента подключены к аппаратам ИВЛ), 779 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.