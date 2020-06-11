К вечеру 11 июня в Молдове зарегистрированы 406 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 18 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 1802, из них первичных – 1399, а повторных 403.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 10727 человек.

Из 406 новых случаев на сегодняшний день 20 – это медицинские работники, в том числе: врачей – 7, медсестер – 7, сотрудников вспомогательного персонала – 6.