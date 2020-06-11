12 июня 2020 года (30 мая по старому стилю) отмечается День почитания Преподобного Исаакия Далматского (Змеевика).

История

Со змеей этот день связывает народная молва, гласящая, что Дьявол-искуситель, обратившись в змею, обманом вынудил Еву отведать запретное яблоко, за что они с Адамом были изгнаны из райского сада.

А имя Исаакия Далматского, которого почитают в Змеиный праздник, на Руси тесно связывают с именем Петра Великого. Петр I считал Исаакия своим покровителем и даже воздвиг в его честь знаменитый ныне Исаакиевский Собор.

О Иссакии известно, что он родом из Сирии. Как и все, кто исповедовал в те времена христианство, Исаакий подвергался гонениям. Правящий в те времена император Флавий требовал уничтожать храмы христианские, отдавая их под конюшни. Именно Исаакий отважился вразумить императора и отказаться от глумления над христианскими святынями. Более того, Исаакий предостерег властителя о грозящем ему поражении в войне. Однако это только вызвало гнев Флавия, бросившего пророка в тюрьму. Удивительно, но императора ждала судьба, в точности предсказанная Исаакием. Армия Флавия была разбита, а он сам был сожжен врагами в сарае, где пытался спрятаться. Следующий правитель оказал всяческие почести Пророку и даже отстроил для него обитель, которая после его смерти получила имя Далматского.

Чего нельзя делать 12 июня 2020 года

Поскольку день 12 июня еще называют Змеиным праздником, то отсюда часть запретов связанна с ползучими пресмыкающимися.

В этот день категорически запрещено ходить в лес. Нужно быть крайне осторожным и лучше избегать хождения по траве, потому что 12 июня змеи становятся чрезвычайно агрессивными и могут неожиданно напасть на человека. Ни при каких обстоятельствах нельзя убивать гадов, потому что их сородичи могут отомстить не только своему обидчику, но даже и его детям, и родителям.

Поверья и приметы:

Если не забыть, что приснилось в ночь на 12 июня, то часто все хорошее в таких снах сбывается. А вот сны в дневное время могли предвещать неприятности.

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