Луна в Рыбах. В этот день не стоит заниматься важными делами.

Наблюдали ли вы когда-нибудь за Луной на ночном небе? Если нет – обязательно сделайте это! Причем несколько дней к ряду. Она поразит вас своей красотой! И в каждый день Луна будет совершенно иной – новой. Но неизменным будет одно – ее таинственность и красота!

Что же готовит нам царица ночи 12 июня?

В этот день не стоит заниматься важными делами. Начнет чувствоваться усталость – у кого-то это проявится в эмоциях, а кому-то понадобится физический отдых. День благоприятен для встречи с друзьями. В течение дня вас не раз попытаются вывести из себя – гоните от себя людей токсичных, которым нужен ваш эмоциональный выплеск, – он не пойдет вам на пользу, плохо отразится на самочувствии. Уделите время предварительным переговорам, планированию дел, решение по которым будет принято в более благоприятный день. Если есть возможность, проведите время у водоема, в бане, сауне. Если нет, снимите дневную усталость и отрицательные эмоции, если они накопились, под контрастным душем.

Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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Поздравьте тех, кто празднует именины 12 июня