Телеграм-канал «Lustrația» сообщает о решении Апелляционной палаты Кишинева отложить рассмотрение обжалования ордера на арест Плахотнюка и указывает на прямую связь произошедшего с тем, как завершится завтрашнее заседание суда в Нью-Йорке.

«В пятницу, 12 июня, суд Нью-Йорка рассмотрит иск Влада Плахотнюка к Государственному департаменту США и госсекретарю Марку Помпео, которые посчитали молдавского олигарха нежелательным лицом, обвинив его в коррупции. Параллельно, Апелляционный суд Кишинева отложил в ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ рассмотрение обжалования ордера на арест Плахотнюка. Почему? Все очень просто. Если до завтра Апелляционный суд сохранит в силе ордер на арест Плахотнюка, это является основанием для американского суда сохранить в силе решение об аннулировании американской визы для Плахотнюка. Это означает, что он будет выдворен или выдан в Молдову», – отмечает телеграмм-канал.

Именно закулисными играми автор канала объясняет настойчивость Плахотнюка, который лично звонит депутатам ДПМ и шантажирует их, пытаясь вынудить покинуть политформирование Павла Филипа и вступить в группу Канду или Партию «Шор».

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