Правительство Молдовы расширило меры по поддержке предпринимателей
10 июня
20:36 2020
По предложению президента Игоря Додона кабмин увеличил сумму кредитов, по которым процентная ставка подлежит субсидированию, и расширил список получателей самой субсидии.
Максимальная сумма кредита, на который могут рассчитывать предприниматели, теперь увеличена с 3 до 6 фондов оплаты труда. Также расширен список участников программы субвенционирования. Теперь эта мера позволит покрывать процентные ставки по кредитам, полученным в микрофинансовых учреждениях.
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