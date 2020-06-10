Луна в Водолее. Будьте решительными в этот день, не бойтесь брать на себя ответственность.

Ночь. И правит бал Луна! Торжественная и чувственная! Робкая и страстная! Она вдохновляет людей творческих на создание эмоциональных стихов и великолепных картин. Она окрыляет влюбленных. Именно под ее мягким светом они говорят друг другу самые главные слова – слова любви!

Что же готовит нам царица ночи 11 июня?

День, когда физические и психические процессы в организме гармонично взаимодействуют. Высокая активность и наличие большого запаса внутренних сил дают возможность решать очень важные вопросы, порой даже судьбоносные. Будьте решительными в этот день, не бойтесь брать на себя ответственность. Обостренная интуиция поможет вам в выборе верного пути. День благоприятен для решения финансовых вопросов, хорош для тех, кто отправляется в дорогу. Занимаясь интересными делами, у вас получится реализовать не только текущие, но и спланировать ряд наметок на будущее. Все начатое и запланированное в этот день имеет высокие шансы быть реализованным и принести прибыль.

Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!