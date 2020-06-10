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Газета "Кишиневские новости"

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ВОЗ прогнозирует вторую волну COVID-19

ВОЗ прогнозирует вторую волну COVID-19
10 июня
15:46 2020
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Всемирная организация здравоохранения признала, что за прошедшее с начала пандемии время власти пострадавших стран уже многому научились. Тем не менее специалисты опасаются, что, поскольку многие стали массово снимать ограничения, существует риск новой вспышки инфекции. И призывают отказываться от принятых мер постепенно.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ организации Ханс Клюге оценил ситуацию на данный момент, как не ставшую лучше по сравнению с началом нынешнего года. Но, по его мнению, благодаря приобретенному опыту власти всех стран будут лучше подготовлены в случае прихода второй волны коронавируса. А ждать ее, по словам экспертов, скорее всего следует осенью. И хотя ни вакцина, ни эффективные методы лечения пока нигде в мире не появились, уже понятно, какие из предпринятых до сих пор мер оказались наиболее действенными. Сейчас же надо отменять ограничения с осторожностью, пишет professionali.ru.

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