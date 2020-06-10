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Газета "Кишиневские новости"

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Эксперты высоко оценили эффективность карантина в Европе

Эксперты высоко оценили эффективность карантина в Европе
10 июня
15:41 2020
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Специалисты Имперского колледжа Лондона отследили статистику из Великобритании, Испании, Италии, Германии, Бельгии и других европейских государств (всего учитывались показатели из одиннадцати стран). По примерным оценкам, в общей сложности в этих странах заразились коронавирусом 12-15 млн человек.

Эксперты воспользовались своей моделью распространения инфекции в развитых странах. Именно ею руководствовались власти Великобритании и США, вводя карантин. Согласно этой модели, если ограничения вводить частично, пациентов умрет в двенадцать раз больше, чем при установлении жесткого карантина, а если обойтись вообще без ограничений – в двадцать с лишним раз.

Опираясь на эти расчеты, специалисты сделали вывод, что жесткий карантин привел к сокращению распространения коронавируса на 82%. По их мнению, это позволило сохранить жизнь более чем трем миллионам человек, передает ТАСС.  

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