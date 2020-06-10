Американские медики заявили о том, что вирус исчез. А пациенты, все еще находящиеся в отделениях реанимации, страдают от других инфекций.

Их российский коллега Александр Мясников отметил, что подобная картина наблюдается и в России. Число новых случаев существенно сокращается уже в течение трех недель. В больницах уже значительно меньше пациентов, зараженных коронавирусом, находящихся в тяжелом состоянии.

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Врач напомнил, что все эпидемии развиваются примерно по одним и тем же законам, о чем хорошо известно специалистам. Длительность обычной эпидемии – около трех месяцев. В первую половину периода количество зараженных быстро растет. Но когда достигается пик, все идет на убыль. До сих пор ни вакцины, ни специфического лекарства против коронавируса не создано, тем не менее он стал слабеть. По мнению Мясникова, в обществе вырабатывается коллективный иммунитет и вирус становится менее опасным. «Вирус выдохся и уже не собирает свою жатву», – сказал он.

Врач и телеведущий говорил о таком развитии событий еще в разгар эпидемии. Он предположил, что одной волной коронавируса дело не ограничится, но все последующие будут значительно слабее, передает РИА ФАН.

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