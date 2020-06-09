К вечеру 9 июня в Молдове зарегистрированы 218 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 4 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 905, из них первичных – 664, а повторных 241.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 10 025 человек.

Из 218 новых случаев на сегодняшний день 12 – это медицинские работники, в том числе 3 врачей, 3 медсестры, 1 дворник и 5 сотрудников вспомогательного персонала.Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 9 июня 10025 зараженных

К вечеру 9 июня в Молдове зарегистрированы 218 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 4 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 905, из них первичных – 664, а повторных 241.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 10 025 человек.

Из 218 новых случаев на сегодняшний день 12 – это медицинские работники, в том числе 3 врачей, 3 медсестры, 1 дворник и 5 сотрудников вспомогательного персонала.