В течение прошедшего дня, 9 июня, произошли еще 12 смертельных случаев от инфекции COVID-19. Это 70-летняя женщина из Чадыр-Лунги, 69-летняя женщина из района Фалешты, 72-летняя женщина из муниципия Бельцы, 65-летний мужчина из Кишинева, 63-летний мужчина из Чадыр-Лунги, 74-летняя женщина из Страшенского района, 61-летний мужчина из Чадыр-Лунги, 58-летний мужчина из Кишинева, 62-летний мужчина из Кишинева, 72-летняя женщина из Кишинева, 35-летняя женщина из района Тараклия, женщина 60 лет из Гагаузии.

У умерших больных преклонного возраста были сопутствующие многочисленные хронические заболевания.

На вечер 9 июня 5797 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 365 человек умерли от инфекции.