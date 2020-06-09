10 июня: (28 мая по старому стилю) отмечается День Великомученика Никиты Халкидонского (Гусятника)

История

О жизни мученика Никиты Халкидонского до наших дней дошли не все подробности. Доподлинно известно, что жил Никита, придерживаясь праведной христианской веры. В его дом часто заходили странники, и он никому не отказывал в помощи. Более того, нищие и обездоленные находили у него приют и пищу. Тем временем, византийский правитель начала 9-го века Лев V развернул повсеместную беспощадную борьбу с христианством. Мученик Никита, получивший тогда же сан епископа Халкидии, не только не подчинился требованиям отказаться от веры, но, напротив, с еще большей силой стал взывать к вере во Христа. Разъяренный его упорством правитель приказал подвергнуть непреклонного Никиту жесточайшим пыткам. А когда и это не помогло, мученик Никита был отправлен в изгнание, где он и умер, продолжая до конца дней своих смиренно молиться. По преданию, останки Великомученика обрели дар исцеления от болезней, и всякий, кто взывал к ним с молитвою, неизменно получал помощь.

Чего нельзя делать 10 июня 2020 года

Запреты 10 июня связаны с тем, что в течение нескольких столетий наблюдения достаточно ясно указывали на то, что нарушение этих правил приводят к неожиданным проблемам. Например, считалось, что мужчины, решившие работать в поле в этот день, могли обнаружить через некоторое время трудности с потенцией. Нельзя в этот день оставлять без надзора детей, потому что существует опасность, что их уведут злые духи. А чтобы духи не попали в дом, не следует оставлять окна и двери открытыми. Даже гостей 10 июня не надо было приглашать, так как они могли, уходя, забрать из вашего дома удачу и счастье.

Поверья и приметы:

В среде простых крестьян День Великомученика Никиты называют Никитой Гусятником. Считается, что мученик Никита оказывает покровительство домашней птице и прежде всего – маленьким гусятам. А поскольку в древние времена домашняя птица была важнейшим подспорьем в хозяйстве, к Святому Никите обращались в этот день с просьбой о защите.

Главным блюдом на столе 10 июня должен быть запеченный гусь. А хорошая погода в этот день обещала богатый урожай.

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