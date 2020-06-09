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Газета "Кишиневские новости"

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Поздравьте тех, кто празднует именины 10 июня

Поздравьте тех, кто празднует именины 10 июня
09 июня
19:21 2020
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По Святцам 10 июня День Ангела у Василия, Дмитрия, Елены, Захара, Игнатия, Ираклия, Макара, Никиты, Николая, Павла, Петра.

Вся жизнь именинников этого дня – это ящик Пандоры. Все, что будет подарено свыше и что будет приобретено по жизни, Судьба приумножит многократно. Если позитивные стороны будут усилены в процессе воспитания, то человек будет способен созидать и жизнь будет счастливой. Если же ребенок не получит достаточно добра и любви, то его разрушительная сила, ударит в первую очередь по нему самому. Дарите именинникам этого дня добро и любовь, и тогда яркие позитивные вспышки в их жизни с лихвой перекроют негативные моменты, которые непременно будут сотрясать размеренный ход жизни.

Поздравляем именинников!

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