По Святцам 10 июня День Ангела у Василия, Дмитрия, Елены, Захара, Игнатия, Ираклия, Макара, Никиты, Николая, Павла, Петра.

Вся жизнь именинников этого дня – это ящик Пандоры. Все, что будет подарено свыше и что будет приобретено по жизни, Судьба приумножит многократно. Если позитивные стороны будут усилены в процессе воспитания, то человек будет способен созидать и жизнь будет счастливой. Если же ребенок не получит достаточно добра и любви, то его разрушительная сила, ударит в первую очередь по нему самому. Дарите именинникам этого дня добро и любовь, и тогда яркие позитивные вспышки в их жизни с лихвой перекроют негативные моменты, которые непременно будут сотрясать размеренный ход жизни.

Поздравляем именинников!