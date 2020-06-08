9 июня: 2020 года (27 мая по старому стилю календаря) отмечается День памяти Святой девы Феодоры Александрийской

История

9 июня (27 мая по старому стилю) отмечается День памяти Святой девы Феодоры Александрийской, принявшей смерть за веру во Христа в 4 веке.

Как известно, в те времена господства язычников против христиан устраивались невероятные гонения. А Феодора без страха открыто заявляла о вере в Господа. Более того, она дала обет блюсти целомудрие, чтобы всю свою жизнь посвятить служению Спасителю. Когда правителю Александрии доложили о непокорной Феодоре, он потребовал у нее отречься от христианской веры, а как только она отказалась подчиниться, в наказание ее отдали в публичный дом. Однако там вместо глумления, произошли странные и, на первый взгляд, необъяснимые события. Среди мужчин публичного дома был некий воин по имени Дидим, который тайно от остальных переодел Феодору в мужские одежды и таким образом дал ей уйти незаметно. Узнав о таком поступке воина, правитель был взбешен и приказал казнить Дидима. Когда же публичную казнь собирались привести в исполнение, Феодора сама явилась к палачам и попросила отпустить невинного, а наказать ее. Еще более разгневанный такой просьбой правитель Александрии потребовал отсечь головы обоим, а тела мучеников предать огню, что и было исполнено. За веру, твердость духа и подвиг исповедничества Феодора и Дидим были причислены к лику святых.

Чего нельзя делать 9 июня 2020 года

Под большим запретом в этот день любые домашние ссоры. Нужно всячески избегать этого, особенно важно, чтобы ваши проблемы не стали известны соседям. Нельзя в Федорин день заниматься уборкой, потому что в старину считалось, что можно потревожить доброго домового и тем самым навредить себе и близким. Женщины старались не распускать сплетни – любимое занятие на селе, потому что, как правило, все оборачивалось в итоге против того, кто запускал небылицы.

Поверья и приметы:

Народные традиции в Федорин день предписывают делать все, чтобы задобрить домового. В старину считалось, что обидеть его опасно, потому что домовой перестанет оберегать ваш дом от несчастий. Поэтому существовала традиция в углу комнаты оставлять дары домовому: выпечку, сладости. В нынешнее время мало кто верит в подобные приметы, а в старину это, как ни странно, очень многим помогало.

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