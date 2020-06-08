ОВНАМ астролог рекомендует заняться перестановкой мебели, на неделе неплохо бы плотно посидеть в интернете: ищущие любви могут найти себе там вторую половинку. Девятое и десятое июня будут лучшими днями на этой неделе для Овнов. А вот четырнадцатое июня лучше провести в уединении.

ТЕЛЬЦЫ могут начать неделю с наведения порядка в доме. Рабочий стол также стоит очистить от ненужных бумаг. Это улучшит атмосферу и прекрасно отразится на биополе представителей этого знака. Благоприятными для бизнеса, покупок и получения знаний станут восьмое, двенадцатое и тринадцатое июня Девятого июня – спад в настроении.

БЛИЗНЕЦОВ ждет много новых встреч. Присмотритесь, есть шанс найти вторую половинку! Астролог советует уделять больше времени самым приоритетным задачам, проявлять больше самостоятельности и гнать лень. Благоприятные дни – девятое и десятое июня. А двенадцатое июня рекомендуется посвятить работе.

РАКАМ на этой неделе надо поостеречься ссор. Люди с негативной энергетикой будут пытаться мешать вашим делам. Конфликты с ними будут отнимать много сил. А с одиннадцатого по тринадцатое июня – в самый благоприятный период – эти конфликты станут помехой в решении важных задач.

ЛЬВАМ во вторник не рекомендуется громко высказывать свое недовольство. Неделя хороша для учебы. Можете также сменить обстановку. А вот незнакомцев стоит поостеречься. Астролог предлагает не расстраиваться из-за сорванных планов, и быть готовым к разного рода неожиданностям. Лучший день – воскресенье.

ДЕВАМ Вселенная подарит свою благосклонность. Выражаться это будет в обостренной интуиции и открытии всех дорог – в любви и в работе. Астролог советует во избежание ссор не оказывать давление на родных и друзей. Учтите: одиннадцатого июня – самый конфликтный день.

ВЕСАМ эта неделя поможет продвинуться в финансовой сфере. Астролог рекомендует не отказываться от своих планов, только вносить в них коррективы. Неделя будет очень результативной. Лучшие дни – девятое и десятое июня.

СКОРПИОНОВ ждет успех на любовном фронте. Но помните, что злоба, ревность и зависть – плохие советчики. Неделя благоприятна для работы. Особенно результативными будут восьмое, двенадцатое и тринадцатое июня. Избавляйтесь от всего, что мешает работе – звезды помогут в этом.

СТРЕЛЬЦЫ смогут проявить свои лидерские качества, продвинуть свои творческие успехи и с головой уйти в семейные дела. Самое время для решения самых амбициозных задач. Самые благоприятные дни – девятое, десятое и четырнадцатое июня. К концу недели от проблем не останется и воспоминаний.

КОЗЕРОГАМ пришло время решать финансовые вопросы. Астролог советует отбросить сомнения. Со всеми трудностями на этой неделе Козероги справятся. Яркой будет вторая половина недели, а самые благоприятные дни – двенадцатое и тринадцатое июня. Четырнадцатое – день опасный, отдохните.

ВОДОЛЕЕВ ждет в целом благоприятная неделя. Хотя девятое июня пройдет не очень гладко. Это хорошее время для поиска новой работы и второй половинки. Воскресенье – самый лучший день на этой неделе – стоит посвятить общению с родными. Постарайтесь разрешить все разногласия.

РЫБЫ на этой неделе могут решать любые проблемы, связанные с недвижимостью, заключать сделки и отправиться на поиски второй половинки. Во всем Рыб ожидает успех. Астролог рекомендует прекратить на этой неделе общение с конфликтными людьми. Особенно оградите себя от них девятого июня.