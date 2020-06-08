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Газета "Кишиневские новости"

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Что нам готовит день грядущий – 9 июня

Что нам готовит день грядущий – 9 июня
08 июня
19:06 2020
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Луна в Водолее. Этот день для многих станет «днем истины».

Тайны Луны уже много лет не дают покоя жителям нашей планеты. А все непознанное и таинственное бесконечно притягивает. Кто-то не верит в то, что ночное светило хоть как-то влияет на жизнь на земле, а кто-то истово верит и строит каждый свой день, сверяясь с Лунным календарем.

Что же готовит нам царица ночи 9 июня?

День будет достаточно загруженным для людей умственного труда. А на фоне убывающей Луны он будет утомительным и долгим. Внутренние силы в этот период быстро истощаются и будет нарастать раздражительность. Попробуйте найти время для любимых занятий, чтобы позитивные эмоции перекрывали негативные. А еще этот день для многих станет неожиданным и не очень приятным «днем истины». Многое из того, что вы услышите в свой адрес – и хорошее и плохое – окажется правдой. Не стоит обижаться на нелицеприятные высказывания – они лишь возможность посмотреть на себя со стороны и, если вы умны, сделать выводы и постараться что-то исправить.

Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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