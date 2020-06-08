На сегодняшний день в стране 5738 человек прошли лечение и 353 умерли от инфекции COVID-19. Всего подтверждено 1777 случаев заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачей – 426, медсестер – 700, фармацевтов – 21, фельдшеров – 96, вспомогательного персонала – 534 человека. Состояние здоровья 318 инфицированных – тяжелое (в том числе 24 пациента подключены к аппаратам ИВЛ), 680 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.