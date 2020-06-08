Загрязнение индийского побережья пластиковыми отходами стало серьезной проблемой еще несколько лет назад.

Группа дайверов-энтузиастов из индийского штата Андхра-Прадеш рассказали BBC, как во время одного из заплывов, они обнаружили пластиковые сетки с запутавшимися внутри морскими обитателями. Драйверы решили выяснить, что еще может оказаться вблизи побережья, и, когда они стали находить пластиковые пакеты, жестяные банки и даже одежду, то поняли, что нельзя ждать, и принялись очищать океаническое дно своими силами.

Инициатива по самостоятельной очистке индийской береговой линии привлекла многих драйверов со всей страны. За последний год своей безвозмездной деятельности команда энтузиастов вытащила со дна Индийского океана около 10 000 кг пластика.

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