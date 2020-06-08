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Газета "Кишиневские новости"

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Британцы летят в Швецию, чтобы постричься

Британцы летят в Швецию, чтобы постричься
08 июня
16:41 2020
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В прошлом месяце Великобритания возобновила регулярные рейсы, и многие жители королевства отправились в Швецию, чтобы отдохнуть от самоизоляции, передают BBC.

В то время, когда весь мир охватила пандемия и абсолютное большинство государств закрыли свои границы, Швеция не стала вводить карантин. Правительство приняло решение не закрывать учебные учреждения, а также отели, рестораны и бары, выбрав тактику «жди и смотри». Как результат, пока туризм во всем мире «стоит», в Швецию приезжают за ресторанной едой, пинтой пива в баре и, чтобы постричься.

Местное население с пониманием относится к обезумевшим от политики самоизоляции туристам.

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