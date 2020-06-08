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Газета "Кишиневские новости"

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Бывший премьер хочет досрочных выборов

08 июня
15:01 2020
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Председатель Партии “Действие и солидарность” Майя Санду не готова вести с социалистами диалог о создании коалиции, заявила бывший премьер-министр в одном из интервью.

По ее словам, она проработала совместно с Партией социалистов несколько месяцев и не хочет повторения того, что было в прошлом году. “Мы считаем, что единственным верным решением для граждан являются досрочные парламентские выборы. У нас 15 депутатов, у Платформы DA – 12, с 27 голосами мы не можем ничего изменить”, – печалилась Санду. Социологи не разделяют ее уверенности в том, что в следующем парламенте у Партии “Действие и солидарность” будет больше мандатов.  

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