Луна в Козероге. День постарайтесь провести тихо, не высовываясь.

О влиянии Луны на нашу планету и всё на ней происходящее говорят и пишут многие. Не подвергаются сомнению лишь зависимость приливов и отливов от ночного небесного светила, все остальные утверждения считаются спорными. Влияние спутника Земли на наше состояние и настроение, на все, происходящее с природой-матушкой – от времени начала цветения плодовых деревьев до цунами, смерчей и извержений вулканов, остается тайной, покрытой мраком. А так как все загадочное всегда притягивает и беспокоит, множество людей стремятся доказать, что все хорошее и плохое в нашей жизни неизменно связано с фазами Луны.

Что же готовит нам царица ночи 8 июня?

День постарайтесь провести тихо, не высовываясь. Не опаздывайте на работу и не нарушайте установленных начальством правил. С самого утра упорно поработайте над проектом, который необходимо срочно финализировать, если хвосты подчищены, то стоить внимательно поработать над новыми делами. Есть шанс попасть к руководству на ковер. Если будете подготовлены к разговору – укрепите свою стабильность. В противном случае – есть шанс попасть в черный список. Возможны беседы с представителями старшего поколения. Будьте внимательны – их советы могут пригодиться в самое ближайшее время. Рабочие переговоры в этот день могут быть вполне результативными. А вечером позвольте себе полноценный отдых – он снимет усталость сложного дня.

Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!