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Газета "Кишиневские новости"

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Румынский депутат провоцирует международный скандал

07 июня
14:41 2020
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В Республику Молдова из Румынии в качестве гуманитарной помощи была поставлена бракованная медтехника, заявил вице-председатель комиссии по вопросам здравоохранения Палаты депутатов Эмануэл Унгуряну, сообщает libertatea.ro

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По словам законодателя, оборудование и некачественные защитные средства были приобретены государственной компанией Unifarm, однако в больницах их отказались принимать на баланс. Тогда некондицию решили отправить в Кишинев. “Отмывание грязных денег, полученных под маски низкого качества, было осуществлено государственной структурой под названием Unifarm S.A. Само румынское государство через министерство здравоохранения провело эту “стирку”, спровоцировав, с моей точки зрения, дипломатическую проблему. Мы отправили в Республику Молдова маски низкого качества и плохое оборудование, от которого отказались румынские больницы, хотя их заставляли его приобрести”, – заявил Унгуряну. 

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