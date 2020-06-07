В Республику Молдова из Румынии в качестве гуманитарной помощи была поставлена бракованная медтехника, заявил вице-председатель комиссии по вопросам здравоохранения Палаты депутатов Эмануэл Унгуряну, сообщает libertatea.ro

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По словам законодателя, оборудование и некачественные защитные средства были приобретены государственной компанией Unifarm, однако в больницах их отказались принимать на баланс. Тогда некондицию решили отправить в Кишинев. “Отмывание грязных денег, полученных под маски низкого качества, было осуществлено государственной структурой под названием Unifarm S.A. Само румынское государство через министерство здравоохранения провело эту “стирку”, спровоцировав, с моей точки зрения, дипломатическую проблему. Мы отправили в Республику Молдова маски низкого качества и плохое оборудование, от которого отказались румынские больницы, хотя их заставляли его приобрести”, – заявил Унгуряну.

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