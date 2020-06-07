Воскресенье, 7 июня 2020, 20:37

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Павел Филип: Pro Moldova – это печальное прошлое ДПМ

07 июня
14:26 2020
Версия для печати

Председатель Демократической партии Молдовы Павел Филип заявил в интервью журналисту портала Unimedia, что группа Pro Moldova – это печальное прошлое ДПМ.

Читайте также: 4 знака зодиака, у которых всегда сбываются мечты

Бывший премьер пояснил: он возглавил политформитрование для того, чтобы “вытащить его из болота”. При этом Филип не намерен идти на поводу у оппозиции. “Давление, оказываемое на меня и команду ДПМ, направлено на то, чтобы заставить нас голосовать против правительства Иона Кику. Те, кто стоит за этим, желают хаоса и политического кризиса, хотят убрать один кабинет министров, но не утвердить другой”, – полагает председатель Демпартии. 

Читайте также: Что нам готовит день грядущий – 7 июня

Поздравьте тех, кто празднует именины 7 июня

7 июня: Категорические запреты в День Святой Троицы!

Знаки зодиака, планеты-покровители и финансовый успех

5 июня откроет коридор затмений, который изменит вашу жизнь навсегда

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,190,00%
EUR19,410,00%
GBP21,770,00%
UAH0,650,00%
RON4,010,00%
RUB0,250,00%

Курсы валют в MDL на 07.06.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд