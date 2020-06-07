Председатель Демократической партии Молдовы Павел Филип заявил в интервью журналисту портала Unimedia, что группа Pro Moldova – это печальное прошлое ДПМ.

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Бывший премьер пояснил: он возглавил политформитрование для того, чтобы “вытащить его из болота”. При этом Филип не намерен идти на поводу у оппозиции. “Давление, оказываемое на меня и команду ДПМ, направлено на то, чтобы заставить нас голосовать против правительства Иона Кику. Те, кто стоит за этим, желают хаоса и политического кризиса, хотят убрать один кабинет министров, но не утвердить другой”, – полагает председатель Демпартии.

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