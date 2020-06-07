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Газета "Кишиневские новости"

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Коммунист, демократ, а ныне активист Pro Moldova покаялся

07 июня
13:41 2020
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Член парламентской группы Pro Moldova, ранее состоявший в компартии, Сергей Сырбу извинился перед согражданами за нарушения, допущенные Демпартией, сообщает Cotidianul.md

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Народный избранник входил и выходил из ПКРМ, ДПМ а ныне числится в команде Андриана Канду. Сырбу был видным деятелем Демократической партии и как ее представитель регулярно обращался в Конституционный суд со всевозможными запросами. “Я думаю, что иногда надо упасть, посмотреть на все со стороны и проанализировать. Мы сожалеем об ошибках и надеемся, что те, кто пришел на смену нам, не повторят их”, – покаялся депутат.

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