Член парламентской группы Pro Moldova, ранее состоявший в компартии, Сергей Сырбу извинился перед согражданами за нарушения, допущенные Демпартией, сообщает Cotidianul.md

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Народный избранник входил и выходил из ПКРМ, ДПМ а ныне числится в команде Андриана Канду. Сырбу был видным деятелем Демократической партии и как ее представитель регулярно обращался в Конституционный суд со всевозможными запросами. “Я думаю, что иногда надо упасть, посмотреть на все со стороны и проанализировать. Мы сожалеем об ошибках и надеемся, что те, кто пришел на смену нам, не повторят их”, – покаялся депутат.

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