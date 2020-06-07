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Газета "Кишиневские новости"

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Украинские фазенды сделают российскими

07 июня
13:36 2020
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Российские власти намерены лишить права собственности на недвижимость в Крыму граждан Украины, сообщает издание “Сегодня”.

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Владимир Путин еще в марте подписал указ “О внесении изменений в перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать правом собственности на земельные участки”. В случае реализации решения президента Российской Федерации, 11,5 тысячи владельцев дач могут потерять свои фазенды. Пресс-секретарь украинской прокуратуры автономной республики Крым Екатерина Диденко заявила журналистам: “В данном случае указ направлен конкретно против украинцев. Такие действия оккупантов – это серьезное нарушение международного гуманитарного права”. 

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