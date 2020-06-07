НАТО учится защищать Данию от России
С 7 по 17 июня в Балтийском море пройдут учения стран НАТО под названием BALTOPS, сообщает “Военное обозрение”.
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Предполагается задействовать в маневрах три десятка кораблей. Они будут отрабатывать приемы противолодочной и противоминной борьбы. Условно обороняемый район – датские проливы. При этом эксперты прогнозируют – несколько боевых единиц выйдут в акваторию, прилегающую к Калининградской области Российской Федерации. Тем самым НАТО продемонстрирует свою решимость противостоять флоту условного противника.
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