С 7 по 17 июня в Балтийском море пройдут учения стран НАТО под названием BALTOPS, сообщает “Военное обозрение”.

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Предполагается задействовать в маневрах три десятка кораблей. Они будут отрабатывать приемы противолодочной и противоминной борьбы. Условно обороняемый район – датские проливы. При этом эксперты прогнозируют – несколько боевых единиц выйдут в акваторию, прилегающую к Калининградской области Российской Федерации. Тем самым НАТО продемонстрирует свою решимость противостоять флоту условного противника.

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