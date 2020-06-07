О такой работе можно только мечтать. Но теперь есть шанс ее получить. В Швеции ищут человека, который каждый день должен будет утром включать свет, а вечером выключать его на станции Korsvägen в Гетеборге. Вот и все обязанности. В остальное время можно делать все, что вздумается. Платить за такую работу мечты готовы неплохо – целых 2300 долларов ежемесячно. Единственное условие: претендент должен жить в Гетеборге или быть готовым переселиться туда.

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Этот вовсе не шутка. Проект придумали два художника – Саймон Голдин и Якоб Сеннеби. Причем, несмотря на развитие современных технологий, позволяющих заменить человека для выполнения тех или иных операций, авторы проекта готовы сохранять должность с соответствующей зарплатой в течение 120 лет. Одним словом, вечная вакансия. Уже и средства имеются, их выделили Шведский художественный совет и Управление транспортом. На сегодня денег в специальном фонде достаточно, чтобы платить зарплату почти четверть века.

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Любопытно, что станция пока еще только строится и должна быть введена в эксплуатацию лишь через шесть лет. А желающие занять вакансию уже заинтересовались жители нескольких стран, передает ТАСС.

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Цель авторов проекта – обратить внимание общества на растущее неравенство среди людей, когда зарплата не успевает за ростом капитала.

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