Раскопки проводятся в древнем городе Полоцке на территории Спасо-Евфросиниевского монастыря. Тут-то и обнаружили тонкий обожженный кирпич – плинфу. Такие обычно использовали в качестве отделки.

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На плинфе отчетливо видно изображение человека в колпаке с музыкальным инструментом в руках. Рот музыканта открыт – судя по всему, он поет. Обычно так изображали скоморохов. Ученые отмечают высокие художественные достоинства портрета – у автора, несомненно, были способности.

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Это не первая плинфа, украшенная изображением, обнаруженная в Полоцке. Все они будут изучаться специалистами местного университета, а затем их передадут в музей, передает «Белта».

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