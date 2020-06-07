В Евросоюзе озаботились повышением устойчивости сельского хозяйства и изменением пищевых привычек населения. В связи с этим разработана схема «идеального чизбургера».

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Булочки предлагается использовать не замороженные, как нередко делается сейчас, а исключительно свежие, испеченные на месте из цельнозерновой муки. Котлета должна стать вегетарианской или изготовленной из насекомых, которые считаются хорошим источником полноценного белка. Впрочем, разрешается использовать куриное мясо, морепродукты или заменители мяса.

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Сыр должен быть изготовлен в условиях экологически чистого производства, кетчуп содержать как можно меньше сахара, а майонез – жиров. Предполагается, что в чизбургере будет много овощей и зелени, выращенных, опять же, с минимумом пестицидов и удобрений.

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Ожидается, что европейцы смогут попробовать «схематичные» чизбургеры уже через десять лет, сообщает «Интерфакс».

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