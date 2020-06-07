Фермер, живущий неподалеку от города Мератх начал регулярно обнаруживать в своем доме змей. Мужчина решил выяснить, откуда берутся непрошеные гости. И обнаружил их… в собственном кондиционере, сообщает агентство UPI.

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Несколько месяцев бытовой прибор был неисправен и, по предположению ветеринарных врачей за это время там поселилась змея. Она успела отложить яйца и высидеть потомство. В общей сложности фермер и его соседи насчитали около сорока змей. Всех нежелательных постояльцев выпустили в лес.

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