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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Ученые из США придумали обувные подошвы по принципу змеиной кожи

07 июня
10:21 2020
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Специалисты Гарвардской школы инженерных и прикладных наук в сотрудничестве с коллегами из Массачусетского технологического института придумали, как сделать нескользящую подошву для обуви. Особенно это актуально для зимнего периода, прежде всего для пожилых людей. Для них безопасно передвигаться по скользким поверхностям – большая проблема.

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За основу взяли принцип построения змеиной кожи: множество маленьких подвижных частиц, прочно соединяющихся с поверхностью. При создании подошвы использовали технологию японского прикладного искусства киригами (разновидность оригами). Подошва состоит из мелких стальных чешуек. Когда человек делает шаг, подошва растягивается, и чешуйки превращаются в крохотнее шипы. Они впиваются в поверхность, и ботинок не скользит. Потом подошва опять приобретает гладкую фактуру, сообщает портал Harvard School of Engineering.

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Авторы разработки считают, что их технология будет полезна и при создании роботов, которым тоже нужно устойчиво передвигаться по разным поверхностям.   

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