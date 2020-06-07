Специалисты Гарвардской школы инженерных и прикладных наук в сотрудничестве с коллегами из Массачусетского технологического института придумали, как сделать нескользящую подошву для обуви. Особенно это актуально для зимнего периода, прежде всего для пожилых людей. Для них безопасно передвигаться по скользким поверхностям – большая проблема.

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За основу взяли принцип построения змеиной кожи: множество маленьких подвижных частиц, прочно соединяющихся с поверхностью. При создании подошвы использовали технологию японского прикладного искусства киригами (разновидность оригами). Подошва состоит из мелких стальных чешуек. Когда человек делает шаг, подошва растягивается, и чешуйки превращаются в крохотнее шипы. Они впиваются в поверхность, и ботинок не скользит. Потом подошва опять приобретает гладкую фактуру, сообщает портал Harvard School of Engineering.

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