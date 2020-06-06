Желания и мечты! Одни – такие конкретные и понятные, иногда сложно, а иногда легко достижимые. И другие – такие призрачные и расплывчатые, а иногда просто нереальные. Для многих желание – это то, что сбывается под новый год, в день рождения, да и просто в результате приложенных усилий. А вот мечта – это нечто большее. Мечтать о чем-то можно всю жизнь, и не факт, что это сбудется. Но есть 4 знака зодиака, для которых между желанием и мечтой Судьба поставила знак равенства, сделав и одно и другое вполне достижимым.

Золотой Телец

Целеустремленные и упорные, они идут к своей мечте, сметая все преграды на пути. Звезды обеспечили их набором качеств, необходимых для достижения любой цели и исполнения любой мечты. И если мужчина-Телец обещает вам райские кущи, живя в маленькой съемной квартирке, то не сомневайтесь – свой дворец он обязательно построит. А вот станет ли этот дворец и вашим домом, зависит только от вашего отношения к Тельцу. Вдохновляйте и поддерживайте его на пути к победе, и будет вам счастье!

Чувствующие кожей Близнецы

У них всегда все под контролем. Путь к мечте расписан пошагово до мельчайших подробностей. Они точно знают, когда их мечта исполнится, они трудятся над ней в каждый день. Судьба подарила им работоспособность и острый ум, а благодаря развитой интуиции они кожей чувствуют неприятности и опасность, потому обходят все препятствия на пути к мечте. Путь этот не всегда бывает коротким, но зато каждая их победа принадлежит только им, к чужой помощи они прибегают редко.

Жизнерадостный Лев

Лидеры по жизни, они жизнерадостны и амбициозны. Никогда не ищут себе дополнительных проблем. Несмотря на всю свою царственность добры и заботливы по отношению и к старшему поколению, и к детям. Любые проблемы преодолевают спокойно, без истерик, также идут и к исполнению мечт. Сама Судьба помогает им с легкостью преодолевать препятствия по дороге даже к самой несбыточной мечте. Если Львы обещают партнеру в браке счастливую жизнь, то сделают все, что от них зависит, и даже больше. Любите Львов, хвалите, и тогда они для вас горы свернут.

Амбициозный Козерог

Все загаданное обязательно сбудется! Упрямство, которое порой мешает в общении с окружающими, – один из главных помощников Козерогов, когда они отправляются за мечтой. Они должны получить все, что намечтали себе. Материальное благосостояние – пожалуйста! Хорошую крепкую семью – и это реальность, даже несмотря на то, что характер у Козерогов – не сахар. Мечтая о любви и дружбе, выбирают людей терпеливых, с крепкой психикой, они ведь прекрасно знают свои сильные и слабые стороны, – судьба помогает и эти мечты исполнить.

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