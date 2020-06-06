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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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С сединой можно справиться без краски для волос

06 июня
20:41 2020
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Ученые из Колумбийского университета сделали удивительное открытие. До сих пор считалось, что если в волосах появилась седина, то справиться с ней в состоянии только краска. Однако специалисты выяснили, что иногда натуральный цвет может вернуться сам по себе.

Более того, восстановление (репигментация) цвета встречается довольно часто и у мужчин, и у женщин. В среднем на это требуется не более трех месяцев. Правда, касается это только седины, причиной появления которой стал сильный стресс. Когда удавалось устранить причину переживаний, цвет полностью восстанавливался, сообщается на сервере bioRxiv. 

Теперь ученые надеются, что можно будет создать методику обращения седины «вспять».

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