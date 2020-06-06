Остатки храма в пустыне Негев археологи нашли еще в 60-х гг. прошлого века. Сам же храм, как считают ученые, был действующим c девятого по шестой век до нашей эры. Этот период называют «Железным веком».

Благодаря сухому климату пустыни остатки сохранились очень хорошо. Используя современные технологии, ученые обнаружили на одном из алтарных камней следы конопли. Ее, смешав с навозом животных, поджигали и, вдыхая дым от горения, верующие впадали в молитвенный транс.

О том, что на Ближнем Востоке приверженцы разных культов использовали во время коллективных молитв галлюциногены, специалисты знали давно. Но о том, что это практиковали древние иудеи, до сих пор известно не было. Теперь это предположение получило свое подтверждение, сообщает «Artnet».

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