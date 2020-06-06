Это знаменитый Александровский централ, известный своими суровыми условиями содержания. Тюрьму построили в 1873 году, и она исправно выполняла свои функции до середины 50-х гг. прошлого века. А впоследствии и до недавнего времени в бывшем остроге располагалась местная психиатрическая больница.

Комплекс тюрьмы – исторический памятник. Чтобы спасти его от разрушения, и решено было сдать тюрьму вместе с земельным участком в аренду. Срок ее – 49 лет, арендная плата чисто символическая – 1 рубль в год. Условия более чем льготные: площадь только главного корпуса равно 4300 кв.м. Правда, арендатор должен будет предоставить часть помещений для организации в них музея.

Идею сохранения исторических памятников путем сдачи их в аренду иркутяне позаимствовали у соседей из Томской области, сообщается на сайте администрации Иркутской области.

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