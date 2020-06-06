На сегодняшний день в стране 5450 человек прошли лечение и 331 умер от инфекции COVID-19. Всего подтверждено 1734 случая заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачей – 416, медсестер – 684, фармацевтов – 21, дворников – 91, вспомогательного персонала – 522 человека. Состояние здоровья 306 инфицированных – тяжелое (в том числе 27 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), 634 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

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