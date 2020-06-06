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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на 6 июня 331 смерть от инфекции

06 июня
19:26 2020
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В течение прошедшего дня, 6 июня, произошли еще 8 смертельных случаев от инфекции COVID-19. Это 46-летний врач-уролог Корнелиу Ротару, 63-летний водитель машины скорой помощи Василе Петруляк, 65-летняя женщина из Бельц, 78-летний мужчина из Страшенского района, 71-летний мужчина из Кагульского района, 70-летний мужчина из муниципия Бельцы, 56-летняя женщина из района Сынжерей, 66-летняя женщина из Оргеевского района.  

У умерших больных преклонного возраста были сопутствующие многочисленные хронические заболевания.

На вечер 6 июня 5450 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 323 человека умерли от инфекции.

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