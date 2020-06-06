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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 6 июня 9511 зараженных

06 июня
19:21 2020
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К вечеру 6 июня в Молдове зарегистрированы 264 новых случая заражения коронавирусом, из которых 3 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 1548, из них первичных – 1247, а повторных 301.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 9511 человек.

Из 264 новых случаев на сегодняшний день 25 – это медицинские работники, в том числе 7 врачей, 11 медсестер и 7 сотрудников вспомогательного персонала.

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