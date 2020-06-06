Луна в Козероге. Радость и позитив – символы этого дня.

Кажется ли вам Луна далекой и холодной? Если да, то попробуйте приблизить и согреть ее. Мечтайте, глядя на Луну, и она подкрадется ближе, чтобы не пропустить ни одну из ваших мечт! Согревайте ее своими красивыми и такими сладкими мечтами, и она станет вашим добрым союзником, который никогда не предаст и никому не раскроет ваши тайны.

Что же готовит нам царица ночи 7 июня?

День будет светлым и радостным! Главное – найдите в себе точку опоры, которая не даст возможность никому вывести вас из равновесия. Если найдете – день проведете в полной гармонии, с миром в душе. Позвольте своим родным ошибаться – сегодня не нужны воспитательные мероприятия, оставьте поучительный тон для другого дня. Простите близких за недостаток внимания и резкость, если такое случается. Свои негативные эмоции в этот день нужно спрятать далеко-далеко. Радость и позитив – символы этого дня. Не перенапрягайтесь. Займитесь обычными делами, которые доставляют удовольствие. На здоровье хорошо отразятся прогулки на свежем воздухе.

Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!