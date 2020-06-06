«Неформальная коалиция Санду-Канду-Шор и их приложение Нэстасе выступили и с представлением. Они вышли, чтобы сделать селфи и «зачекиниться» в парламенте, чтобы симулировать работу и заботу о людях. Более того, не все депутаты от этих парламентских групп пришли, потому что поняли, что половины из них достаточно для этого шоу.

Фракция ПСРМ больше всех заинтересована в том, чтобы как можно скорее возобновить заседания парламента, чтобы одобрить ожидаемые народом законопроекты, инициированные президентом Игорем Додоном. Но мы также должны следовать определенным правилам.

Если в ближайшие дни у депутатов не будет выявлено новых случаев заболевания коронавирусом, мы надеемся, что на следующей неделе пленарные заседания парламента будут возобновлены. Мы ожидаем, что правительство одобрит проект, который предусматривает выделение 700 леев для пенсионеров с ежемесячным доходом менее 3000 леев. Мы также ожидаем от правительства проект, инициированный главой государства Игорем Додоном, который касается поэтапного удвоения заработной платы всем работникам медицинской системы.

И если все-таки будут настаивать на принятии законопроекта о некоммерческих организациях, то мы проанализируем последние предложения по этому проекту, и, если они будут приемлемы, чтобы защитить суверенитет народа, социалисты будут готовы проголосовать за него», – написал Корнелиу Фуркулицэ в социальной сети.

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