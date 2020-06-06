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Газета "Кишиневские новости"

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Социальным проектам президента Молдовы – зеленый свет!

06 июня
15:21 2020
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В пятницу вечером на заседании правящей коалиции с участием главы государства Игоря Додона и премьер-министра Иона Кику обсуждались приоритетные социально-экономические законопроекты, разработанные правительством по согласованию с президентом.

Участники встречи подчеркивали важность для граждан проектов, предусматривающих выделение 700 леев для всех пенсионеров, чьи доходы не превышают 3000 леев в месяц, а также обеспечивающих поэтапное удвоение заработной платы для всех медицинских работников. Эти проекты, инициированные главой государства, должны быть утверждены правительством как можно скорее, и за них проголосует парламентское большинство.

На совещании также обсуждалась текущая ситуация в борьбе с пандемией коронавируса, и действия, которые предпринимаются для уменьшения воздействия кризиса в области здравоохранения. Также были рассмотрены возможные дополнительные сценарии поддержки деловых людей, пострадавших от пандемического кризиса.

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