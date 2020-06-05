Ученые из Государственного университета Колорадо обнаружили уникальный участок атмосферы Земли. Он находится в Южном океане. Исследования показали, что нижний слой газовой оболочки планеты абсолютно чист и не содержит ни малейшего следа газов, которые образуются в результате деятельности человека. А ведь ветер способен переносить эти газы на огромные расстояния, как и пыль с континентов. Но и ее в изученном участке атмосферы также не обнаружено, сообщает Phys.org.

Маршрут научного судна пролегал от Тасмании до кромки антарктических льдов. Все собранные в воздухе микроорганизмы оказались исключительно местными. Вот куда надо отправляться за свежим воздухом!

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