Президент Игорь Додон утверждает, что парламентская оппозиция много говорит и ничего не делает. Глава государства заявил, что ее представители, хотя и говорят об отставке правительства, но не выдвигают такое предложения, потому что им страшно взять на себя ответственность в условиях пандемии, экономического кризиса и засухи.

«Если вам не нравится это правительство, внесите предложение об отставке на следующем заседании парламента, и оно ответит на все вопросы. Почему этого вы не делаете? Потому что вы слабые и не знаете, чего хотите от жизни. Если вы оппозиция и говорите, что правительство не справляется, увольте его. Зачем вы играете в «песочнице» в парламенте?» – спрашивает Игорь Додон. Эту ситуацию уже поняли и на местах, уверен президент, и процитировал реплику с одной из встреч: «Сельчанин с севера страны сказал мне интересную вещь о нашей оппозиции: господин президент, почему эта оппозиция столько шумит. И добавил – громко лающие собаки не кусают».

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