«Слышу, что все больше дискуссий в территориях, и нужно дать название коалиции, которая формируется: Санду – Канду – Плаха – Шор. Эту коалицию они хотят сделать. Санду немного умнее и взяла паузу. Нэстасе уже видит себя премьером и распределяет должности министров. Ребята, вы смешные», – заявил Игорь Додон.

Прокомментировал глава государства и заявление Андриана Канду о том, что он готов голосовать за любого премьера…

«Канду готов голосовать за любого, даже за Таубер, на должность премьер-министра. Канду понимает, что, если будут досрочные выборы, он не проходит в парламент», – делает справедливый вывод Игорь Додон.

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