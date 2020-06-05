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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове формируется новая коалиция: Санду – Канду – Плаха – Шор

05 июня
14:56 2020
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«Слышу, что все больше дискуссий в территориях, и нужно дать название коалиции, которая формируется: Санду – Канду – Плаха – Шор. Эту коалицию они хотят сделать. Санду немного умнее и взяла паузу. Нэстасе уже видит себя премьером и распределяет должности министров. Ребята, вы смешные», – заявил Игорь Додон.

Прокомментировал глава государства и заявление Андриана Канду о том, что он готов голосовать за любого премьера…

«Канду готов голосовать за любого, даже за Таубер, на должность премьер-министра. Канду понимает, что, если будут досрочные выборы, он не проходит в парламент», – делает справедливый вывод Игорь Додон.

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