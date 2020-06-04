На сегодняшний день в стране 5009 человек прошли лечение и 315 умерли от инфекции COVID-19. Всего подтвержден 1691 случай заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачей – 399, медсестер – 667, фармацевтов – 21, фельдшеров – 89, вспомогательного персонала – 515 человек. Состояние здоровья 265 инфицированных – тяжелое (в том числе 19 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), 648 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.