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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на 4 июня 5009 человек излечились

04 июня
20:31 2020
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На сегодняшний день в стране 5009 человек прошли лечение и 315 умерли от инфекции COVID-19. Всего подтвержден 1691 случай заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачей – 399, медсестер – 667, фармацевтов – 21, фельдшеров – 89, вспомогательного персонала – 515  человек. Состояние здоровья 265 инфицированных – тяжелое (в том числе 19 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), 648 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

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