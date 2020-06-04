Движение “Объединение”, собравшее под своей крышей Румынскую народную партию, либералов, Союз спасения Бессарабии, “Демократию дома” и национал-либералов, предложило Партии национального единства выдвинуть на предстоящих президентских выборах единого кандидата.

В распространенном сторонниками слияния Молдовы с Румынией обращении говорится: “С целью объединения и консолидации унионистского движения РМ, для достижения национальных устремлений, освобождения от российской оккупации и воссоединения румынского народа путем вхождения в Румынию, необходимо быть вместе”.